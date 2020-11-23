تجديد حبس المتهمة بسرقة مجوهرات من ورشة طليقها فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ورشة طليقها.

ونجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة كمية ضخمة من الذهب والمجورهرات من داخل ورشة بمصر الجديدة، وتبين أن طليقة المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة مفاده تلقيه بلاغا من صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الآتى كمية من المشغولات الألماظ عبارة عن (11 كولية – 4 أنسيال – 3 أسورة – 2 حلق – 3 دلاليات)، كمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (5 إسورة – 10 خواتم بفصوص ألماظ، علبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، نظرًا لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظرًا لعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ داخل ورشته، وفى سبيل ذلك استغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة، وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.