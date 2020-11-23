تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل ربة منزل عمداً لخلافات مالية لـ 26 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين العابدين، تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل عنداً لخلافات مالية بينهما بالمعادى لجلسة 26 نوفمبر الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم " وليد. ك"، سائق، تهمة قتل المجنى عليها "ا.ح"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذاك نتيجة خلافات سابقة بينهما على مبالغ مالية، وتتفيذاً لمخططه الإجرامى أوهم المجنى عليها بأنه دبر لها مبلغ مالى قد طلبته منه مسبقاً واصطحبها لمسكنه، وما أن ظفر بها حتى صفعها على وجهها وأطبق يداه على عنقها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة أموال ومنقولات المجنى عليها بعد قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تبلغ بوجود جثمان المجنى عليها فانتقل لمكان الحادث فأبصر الجثمان بدون أى متعلقات شخصية وبدون هوية، مع وجود أثار أبدى على عنق المجنى عليها.