بيع 1500 كراسة شروط للمجمعات الصناعية الجديدة والتخصيص الشهر القادم

كتب إسلام سعيد

كشف مصدر مطلع في العامة للتنمية الصناعية، عن بيع 1500 من كراسات الشروط المتاحة للمجمعات الصناعية المطروحة حاليا للمستثمرين في عدد 7 مجمعات والذى انتهى فترة سحب الكراسات فى 5 نوفمبر الجارى

وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"اليوم السابع"، إنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين لبدء تخصيص الوحدات الجديدة وعددها 1657 وحدة صناعية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء فترة سحب الكراسات تقوم الهيئة باستلام الطلبات حتى 12 ديسمبر القادم وبعدها تدرس الهيئة كافة الطلبات وتنتهي منها نفس الشهر.

الوحدات الصناعية الجديدة متوفرة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، تتضمن المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، مطروحة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.

جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.

الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.