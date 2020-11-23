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بيان للدول المشاركة فى عملية إيرينى: سنعاقب أى طرف يعرقل السلام فى ليبيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:29 م
بيان للدول المشاركة فى عملية إيرينى: سنعاقب أى طرف يعرقل السلام فى ليبيا ليبيا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال بيان للدول المشاركة فى عملية إيريني: "سنعاقب أى طرف ليبى أو دولى يعرقل السلام في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وبعد الصفعة التي وجهتها ألمانيا إلى تركيا، بتفتيشها لسفينة تركية في البحر المتوسط، أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية: استدعاء السفراء الأوروبيين جاء احتجاجا على محاولة تفتيش سفينة تركية بحثا عن أسلحة لليبيا.

ونفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش لسفينة تركية شرق المتوسط، ضمن مهمة إيرينى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية، فيما بثت وسائل إعلام مرئية صورا ترصد لحظة اقتحام عناصر البحرية الألمانية لإحدى السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتجهة صوب ليبيا، وتظهر الصور التى ينشرها "اليوم السابع" اقتراب مروحية تقل عناصر من وحدات البحرية الألمانية، من السفينة التركية المشبوهة ضمن عملية إيريني لضبط عمليات تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا.


تركيا

أوروبا

المانيا

عملية إيريني

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