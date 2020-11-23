اليوم السابع
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بورصة دبى ترتفع بنسبة 1.16% بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:36 ص
بورصة دبى ترتفع بنسبة 1.16% بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% رابحاً 27.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2350.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.9 مليون سهم محققة ما قيمته 206.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1919 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.84%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.17%، 0.10%، على التوالي.
 
وقفز 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.72%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.65%، فيما تراجع سهمي  شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.66%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 0.69%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.2 مليون ورقة بقيمة 41.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.29%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة، انعقاد مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، وتم قبول الاستقالة المقدمة من شركة التقنية الإقليمية للتجارة العامة من عضوية مجلس إدارة الشركة.
 
وفي السياق ذاته أعلنت شركة اللاينس للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري، للتصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة، مناقشة نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من العام 2020، ومناقشة محفظة استثمارات الشركة، مناقشة محفظة العقارات.
 
كما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاءء الموافق 8 ديسمبر، اعتماد محضر الاجتماع السابق، مناقشة الموازنة العام للعام 2021، ما يستجد من أعمال أخرى.

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