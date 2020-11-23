بورصة أبوظبي ترتفع بدعم صعود سهم اتصالات.. ورأس المال يربح 6.9 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.8% رابحاً 39.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4974.276 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 724.614 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 106.2 مليون سهم، بقيمة 473.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3770 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.65%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة دار التمويل بنسبة 9.68%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) بنسبة 2.4%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.87%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.75%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.44%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.72%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين، وناقش المجلس خلال الاجتماع نتائج نشاط الشركة وسياستها الاكتتابية على أساس نتائج الربع الثالث من عام 2020، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى، ولم يتم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أسمنت الخليج، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 44، الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.