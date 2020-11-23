بريطانيا ترفع قيود الحجر الصحي للسفر خلال عيد الميلاد

رويترز

قالت صحيفة تليجراف إن وزير النقل البريطاني سيعلن يوم الاثنين أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب.

وأضافت الصحيفة يوم الأحد إن القيود ستُخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد.

وقالت إنه سيتم سن النظام الجديد في 15 أو 16 ديسمبر كانون الأول مع إخراج الناس من الحجر الصحي بمجرد حصولهم على نتائج الاختبارات .