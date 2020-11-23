بريطانى يصاب بالعمى والشلل بعد لدغة قاتلة من كوبرا فى الهند

كتب هيثم سلامة

تعرض رجل بريطاني خلال تواجده في الهند، للعمى والشلل بسبب لدغة أفعى كوبرا قاتلة، والذى يعمل في مجال الرعاية الصحية وكان يدير مؤسسة اجتماعية تهدف إلى انتشال الناس من الفقر، وكان أيضا مصاب بفيروس كورونا من قبل.

وذكرت جريدة سكاى نيوز، نقلا من عائلة جونز بأنه خائف للغاية من حالته رغم أنهم كانوا يأملون أن يكون العمى وشلل الساقين مؤقتين فقط، فيما قال ابنه إن كان يعانى في السابق من الملاريا وحمى الضنك وفيروس كورونا أثناء وجوده في الهند.

وكان يعمل سابقا في مجال الرعاية الصحية ويدير مؤسسة اجتماعية مدعومة من الجمعيات الخيرية تهدف إلى مساعدة الحرفيين على التجارة في طريقهم للخروج من الفقر وقالت كلير روبرتسون، التي تدير المشروع: "كان إيان يعيش مؤقتًا في مخزن المؤسسة الاجتماعية في جودفور حتى يكون أقرب إلى الأشخاص الذين يدعمهم"، وأضافت :"لقد كان في المخزن كان قد أقام فيها مسكنه عندما بدأ كلبه روكي ، بالنباح لتنبيهه من الكوبرا وعندما مد يده لتهدئته عقرته مرتين".

قالت عائلة جونز إنه أمضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة لكنه غادر المستشفى في الهند بسبب ارتفاع عدد مرضى كوفيد، جمعت منظمة Community Action Isle of Wight أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني على موقع لجمع التبرعات لتغطية التكاليف الطبية له ونقله إلى المنزل وقال نجله سيباستيان إن والده "ظل مصمما في تصميمه على البقاء في البلاد ومواصلة عمله لمساعدة الناس الذين يحتاجون إلى دعمه"، وفقا لتقارير، بأن الرجل أصيب بلدغتين من ثعبان ملك الكوبرا يمكن لمقدمة جسمها الانتصاب حتى يبلغ ارتفاعها معدل طول إنسان بالغ ويكفي السم المستخرج من عضة كوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنسانا.