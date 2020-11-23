برنامج علاج غير القادرين بالشرقية يجرى قسطرة قلبية لمريض بجلطة بالشريان التاجى

وأوضح في بيان له، أنه تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالشريان التاجي، للمرة الأولي ضمن برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الفريق الطبي بمستشفي الأحرار بقيادة الدكتور محمد زايد إستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وفريق قسم قسطرة القلب، وتم تركيب الدعامات اللازمة للحالة حسب التشخيص الطبي على نفقة الدولة بالكامل، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم خروج الحالة تحسن.

كما كلف وكيل الوزارة منسقة البرنامج بالمديرية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، والتي قامت بتوفير العلاج اللازم له واعطاؤه للمريض بمنزله، ضمن برنامج الرعاية الصحية.

يذكر أن برنامج علاج غير القادرين مطبق بالمحافظة منذ عام 2015 ، ويقدم خدمات علاجية شاملة ومجانية لأصحاب معاشي الضمان الإجتماعي، وتكافل وكرامة، دون التقيد بنوع وأسعار الخدمة الطبية، مشيراً بأنه تم من خلال البرنامج تقديم الخدمة لأكثر من 7000 حالة بمنافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة خلال عام 2020 ، مضيفاً بأن البرنامج حاليا مطبق بجميع وحدات الرعاية الأولية، والمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة.