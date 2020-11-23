اليوم السابع
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بايدن ساخرا من إمكانية رفض "الشيوخ" تأكيد مرشحيه للأمن والخارجية: هل تمزح معى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:09 م
بايدن ساخرا من إمكانية رفض "الشيوخ" تأكيد مرشحيه للأمن والخارجية: هل تمزح معى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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رفض الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، سؤالا عما إذا كان يشعر بالقلق من أن يحاول الجمهوريين في مجلس الشيوخ منع تأكيد مرشحيه لمجلس الوزراء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وردا على سؤاله عن احتمال وجود عقبات في مجلس الشيوخ ، ضحك الرئيس المنتخب وقال: "هل تمزح معي؟، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيستمرون في السيطرة على مجلس الشيوخ في يناير، بعد أن عقدت جورجيا سباقي الإعادة.

 

وقالت الصحيفة: "ومع ذلك، إذا سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فهناك سبب للاعتقاد بأن مرشحي بايدن قد يواجهون مقاومة كبيرة، اثنان من المرشحين لمجلس الوزراء الذين أعلنهم بايدن اليوم، أنتوني بلينكين وأليخاندرو مايوركاس، سبق أن أكدهما مجلس الشيوخ بدعم ضئيل من الجمهوريين".

 

أعلن الفريق الانتقالي لجو بايدن عن عدة ترشيحات وتعيينات رئيسية لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية.

 

سيتم ترشيح أنتوني بلينكين ، نائب وزير الخارجية السابق ، لشغل منصب وزير الخارجية.

 

أليخاندرو مايوركاس ، النائب السابق لسكرتير وزارة الأمن الداخلي ، سيتم ترشيحه لمنصب وزير الأمن الداخلي. إذا تم تأكيد ذلك ، سيكون مايوركاس أول مهاجر لاتيني يعمل كوزير الأمن الداخلي.

 

وستُرشح ليندا توماس جرينفيلد ، السفيرة الأمريكية السابقة ، سفيرة لدى الأمم المتحدة.

 

أما جون كيري ، وزير الخارجية السابق ، سوف يعمل كمبعوث رئاسي خاص للمناخ في مجلس الأمن القومي.

 

ومن ناحية أخرى تم ترشيح أفريل هينز ، النائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية ، سوف يتم ترشيحه للعمل كمدير للاستخبارات الوطنية. في حالة تأكيدها ، ستكون أول امرأة تقود مجتمع المخابرات الأمريكية.

 

كما سيعمل جيك سوليفان ، مستشار بايدن منذ فترة طويلة ، كمستشار للأمن القومي.

 


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