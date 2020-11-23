بايدن: أعلنت أول مجموعة من فريقى للشأن الخارجى والأمن القومى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه أعلن أول مجموعة من فريقه للشأن الخارجى والأمن القومى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفا: فريقى سيواجه تحديات كبيرة لاستعادة دور أمريكا العالمى.

وفى وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.