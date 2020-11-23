اليوم السابع
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باكستان تتهم الجيش الهندي باستهداف حفل زفاف على الحدود

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:50 ص
باكستان تتهم الجيش الهندي باستهداف حفل زفاف على الحدود القوات الباكستانيه
وكالات

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قالت وكالة العلاقات العامة لدى الجيش الباكستاني إن 11 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال أصيبوا بجروح، حيث أطلقت القوات الهندية النار على مشاركين في حفل زفاف بقرية باكستانية حدودية.
 
وجاء في بيان الوكالة أن "11 مدنيا بريئا، بينهم 6 نساء و4 أطفال، جرحوا أمس الأحد عندما انتهك الجيش الهندي دون مبرر وقف إطلاق النار في قطاع خيراتا على طول خط السيطرة، بإطلاق صواريخ وقذائف هاون ثقيلة على المدنيين خلال حفل زفاف في قرية جيغجوت".
 
ووصفت السلطات الباكستانية "الهجوم المتعمد" للجيش الهندي على المدنيين بأنه "عمل غير أخلاقي وغير مهني واستخفاف تام بحقوق الإنسان"، وانتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2003

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الهند

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