وقالت سوزانا راب - في كلمتها في افتتاح القمة - إن العنف ضد النساء والأطفال لا مكان له في المجتمع، مضيفة أن المجتمع الدولي يكثف جهوده على مدار الأسبوعين المقبلين للتصدي لظاهرة العنف في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للقمة هو التواصل بشكل أفضل في مكافحة العنف وتوفير الحماية واللجوء بالنسبة للنساء والأطفال .



كما أوضحت الوزيرة "أريد أن تعرف كل امرأة في النمسا أن هناك طريقة للخروج من دوامة العنف ، وأن لدينا مؤسسات تقبلهن وتدعمهن مع أطفالهن ، وأن هناك حلولا في مواجهة ظاهرة العنف" .



وذكرت الوزيرة أن فترة الـ16 يومًا بين 25 نوفمبر - الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - و10 ديسمبر - وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان - سوف تشهد حشدا لجهود لفت الانتباه إلى مختلف أشكال العنف ضد المرأة.



وتعقد القمة تحت إشراف وزارة الداخلية النمساوية ، وتقام معظم فاعلياتها عبر الإنترنت بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ويشارك فيها برسائل فيديو كل من هيلينا دالي مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة ، ودوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية كارل نيهمر مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء، لاستعراض نتائج القمة .

