انتهاء أعمال 4000 وصلة منزلية لمشروع الصرف الصحى بنقادة بقنا لبدء التشغيل

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن الاستلام الابتدائى لشبكة انحدار الصرف بنقادة جنوب محافظة قنا التي نفذتها شركة المقاولون العرب.

وقال المهندس أحمد عليوة، مدير فرع الشركة، في تصريح لليوم السابع، إن مياه نقادة تستلم الوصلات التي تنتهي الشركة منها والتي من المقرر أن تصل لـ 26 كيلو.

وأوضح عيلوة أنه تم توصيل 4000 وصلة منزلية بالصرف الصحي بنقادة، بإشراف المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وجار انتهاء الوصلات المنزلية شوارع مدينة نقادة وتطهير الوصلات، تمهيدًا لتشغيل المشروع في وقت قريب، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تصل إلى 16 ألف م3/يوم بتكلفة 152 مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة.