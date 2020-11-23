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اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 3 ساعات اليوم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:19 م
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 3 ساعات اليوم محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفي، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم، لوجود أعمال صيانة وغسيل للمحطة نظرا لأرتفاع نسبة العكارة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

 


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قطع المياه عن القناطر

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