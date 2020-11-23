اليوم السابع يعزى الزميلة المصرى اليوم فى وفاة مراسلها بالإسماعيلية

كتب السيد فلاح

تقدمت مؤسسة اليوم السابع بخالص العزاء لمؤسسة "المصرى اليوم" فى وفاة مراسلها بمحافظ الإسماعيلية الصحفى محمد رضوان الجبلاوى، عضو نقابة الصحفيين متأثرا بإصابته فيروس بكورونا، وتدعو "اليوم السابع" المولى أن يتفقد الزميل الراحل بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

وكان الصحفى محمد رضوان الجبلاوي، عضو نقابة الصحفيين ومراسل جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية، توفى مساء اليوم الإثنين، بوحدة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد، وتم دفنه بمقابر أسرته بمنطقة أبوعطوة.

الفقيد الراحل التحق بقسم المحافظات بجريدة "المصري اليوم" منذ بداية تأسيس الجريدة، وأسهم بمجهود متميز في تغطية محافظات القناة وسيناء، كما تميز في ملف حفر قناة السويس الجديدة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما يتسم الزميل الراحل بالأخلاق الحميدة وسط زملائه الذين أحزنهم رحيله المفاجئ بعد تعرضه للإصابة بكورونا.

ونعت نقابة الصحفيين الزميل الراحل، ونعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الفقيد محمد رضوان الجبلاوي وقدم خالص العزاء لأسرته، وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "رضوان" ترك بصمة في عالم الصحافة، يعرفها الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد تفوقه في تقديم قصص متميزة عن الملفات القومية.