وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 256 ألفا و782 حالة، وذلك عقب تسجيل 921 حالة وفاة جديدة أمس (الأحد).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.