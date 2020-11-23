الهند تعلن الحصول على جرعات لقاح جامعة أكسفورد لكورونا نهاية يناير 2021

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ان الهند قد تحصل على الشريحة الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد في أواخر يناير أو أوائل فبراير 2021 بعد حصول معهد أمصال الهند على موافقة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد من الهيئة التنظيمية الهندية بعد الحصول على موافقة مماثلة من المملكة المتحدة.

وفقًا للتقرير نقلاً عن مصدر رسمي ، قد تحصل الحكومة الهندية على لقاح من طلقتين طورته جامعة أكسفورد بنسبة 50 % أقل من السعر الحالى والذي من المحتمل أن يكون 500-600 روبية لكل جرعة إذا وصل اللقاح بحلول فبراير ، فسيتم تطعيم عمال الخطوط الأمامية مثل الأطباء والممرضات وموظفي البلدية والقوات المسلحة أولاً.

من المرجح أن تتقدم الشركة التي تتخذ من بيون مقراً لها بطلب استخدام طارئ للقاح أكسفورد ، الذي يطلق عليه اسم كوفيشيلد في الهند ، الشهر المقبل.

ونقل عن المسؤول قوله "إذا سارت الأمور وفقًا للخطة وتمكن معهد أمصال الهند من الحصول على إذن طارئ في ديسمبر ، فإننا نتوقع المجموعة الأولى من اللقاحات بحلول يناير وفبراير وتم تحديد المجموعة الأولى من المستفيدين".

"وأضاف التقرير أن معهد أمصال الهند قد أكمل تقريبًا المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كوفشيليد ومن المتوقع متابعة البيانات ، في غضون ذلك ، زعم تقرير أن بريطانيا يمكن أن تمنح موافقة طارئة للقاح فايزر لكورونا هذا الأسبوع بعد أن قالت الشركات إن نتائج التجارب النهائية أظهرت أن جرعة اللقاح كانت فعالة بنسبة 95 % وليس لها آثار جانبية خطيرة على كبار السن.