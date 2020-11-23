اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:23 م
خالد صلاح
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الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في الشتاء بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:08 م
الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في الشتاء بسبب ارتفاع إصابات كورونا البرلمان الهندى
أ ش أ

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 أعلنت الهند اعتزامها وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقال مسؤول حكومي مطلع - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية 

إن: "الحكومة ستجري مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل"، مضيفا: "أنه عادة ما تبدأ جلسة البرلمان الهندي الخاصة بالموازنة في نهاية شهر يناير".


وكانت وزارة الصحة‭‭‭ ‬‬‬الهندية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 44 ألفا و 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 9.14 مليون حالة.


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الشتاء

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