اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تحتج على هجمات "جيش محمد" وتطالب باكستان بوقف دعم الإرهاب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:05 م
الهند تحتج على هجمات "جيش محمد" وتطالب باكستان بوقف دعم الإرهاب رئيس وزراء الهند
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرب حكومة الهند عن قلقها البالغ إزاء تكرار الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم جيش محمد ضد الهند، بعد أن أحبطت قوات الأمن الهندية في ناجروتا، بجامو وكشمير، هجوما إرهابيا كبيرا يوم 19 نوفمبر 2020. وقد شارك تنظيم جيش محمد في العديد من الهجمات التي تمت داخل الهند في الماضي بما في ذلك هجوم بولواما الذي تم في فبراير 2019، وفقًا لبيان أصدرته سفارة الهند.
 
ويشير الكم الهائل من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة التي تم اكتشافها إلى تخطيط محكم للقيام بهجوم ضخم لزعزعة السلام والأمن في جامو وكشمير بصفة خاصة، بهدف عرقلة الممارسة الديمقراطية الجارية المتعلقة بإجراء انتخابات مجالس تنمية المناطق المحلية. 
 
وقد قامت وزارة الشؤون الخارجية الهندية باستدعاء القائم بالأعمال الباكستاني. وتم تقديم احتجاج قوي إزاء الهجمة التي كان يتم التخطيط لها والتي لم يمنع من وقوعها سوى يقظة رجال قوات الأمن الهندية. 
 
وطالبت الهند، باكستان بالتوقف عن ممارسة سياستها الرامية إلى دعم الإرهابيين والجماعات الإرهابية التي تعمل من داخل أراضيها وتقوم بتفكيك البنية التحتية للإرهاب التي تقوم باستخدامها التنظيمات الإرهابية لشن هجمات في الدول الأخرى.
 
 وقد أكدت الهند على طلبها  بأن تفي باكستان بالتزاماتها الدولية وتعهداتها الثنائية بعدم السماح باستخدام أي أراضي واقعة تحت سيطرتها لشن هجمات إرهابية ضد الهند بأي طريقة. 
وتلتزم حكومة الهند بحزم وعزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنها القومي في حربها ضد الإرهاب. 
 

الهند

باكستان

تنظيم جيش محمد

هجمات إرهابية

جيش محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الأمن الدولى يدرج زعيم "جيش محمد" على قائمة الإرهاب العالمى

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:35 م

بعد هجوم سريلانكا.. خريطة التنظيمات الإرهابية فى جنوب آسيا.. داعش تحظى بنفوذ كبير لدى الجماعات الجهادية فى المنطقة.. و"جيش محمد" أشعل شرارة الحرب بين الهند وباكستان.. و"التوحيد" معروفة بعدائها لغير المسلمين

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:15 ص

باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات المتشددين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:11 م

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 4 نوفمبر 1820: الفتاة السودانية «مهيرة بنت عبود» تعطى الإشارة لبدء الحرب ضد جيش محمد على باشا بقيادة ابنه «إسماعيل»

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة