النيابة تنتدب المعمل الجنائى لكشف غموض سرقة شقة بطل العالم فى الأسكواش

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بالجيزة فى واقعة سرقة مجهولين لشقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق للإسكواش؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث أمرت بإنتداب المعمل الجنائى؛ لرفع الأدلة من داخل المنزل، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت التحريات.

تعرضت شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، للسرقة على يد مجهولين بمحافظة الجيزة، حيث استولى اللصوص على مبلغ مالي وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب، لحصر المسروقات، وباشرت النيابة التحقيق.