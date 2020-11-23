النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى حول اتهام عامل بتعذيب ابنته بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بتعذيب ابنته فى أوسيم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير طبى حول حالة الفتاة؛ لاستكمال التحقيقات.

ويجرى ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة تحريات فى واقعة اتهام عامل بتعذيب ابنته بأوسيم، بسبب خلافات أسرية مع والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد اتهام عامل بتعذيب ابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات، والتسبب فى إصابتها بعدة حروق وكدمات.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهم منفصل عن والدة الطفلة، وتربط بينهما خلافات أسرية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.