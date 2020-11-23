النيابة تصطحب المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى روض الفرج لتمثيل الجريمة

كتب عبد الله محمود

اصطحبت قوات الامن عاطل متهم بقتل سيدة مسنة في منطقة روض الفرج لتمثيل الجريمة واجراء المعاينة التصويرية بحضور محقق وكيل نيابة شمال القاهرة الكلية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، قائلا إنه لم يجد في منزل الضحية سوى 1500 جنيه فقط.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عامًا، داخل شقتها إثر اصابتها بـ 8 طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبمعاينة الشقة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعندما تواجده داخل الشقة شعرت به، استل سلاحًا أبيض من بين طياته وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة.

وأضافت التحريات، أن المتهم قتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.