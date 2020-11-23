اليوم السابع
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المكواة البخار أقل استهلاكًا للكهرباء من المكواة العادية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:00 ص
المكواة البخار أقل استهلاكًا للكهرباء من المكواة العادية.. اعرف التفاصيل مكواه
كتبت رحمة رمضان

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يتساءل العديد من المواطنين عن أيهما أقل استهلاكًا للكهرباء المكواة العادية أم المكواة البخار، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الاستخدام الأمثل للمكواة لتقليل استهلاك الكهرباء وهى كالآتي:

1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعيًا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.
 
2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.
 
3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

فواتير الكهرباء

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