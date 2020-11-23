المكسيك تفرض قيودا جديدة على مبيعات المواد الكحولية بسبب تفشى كورونا

كتبت فاطمة شوقى

ستقيد مكسيكو سيتي بيع المشروبات الكحولية في عطلات نهاية الأسبوع المقبلة، بعد أن تجاوزت البلاد 100000 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت الحاكم المحلي كلوديا شينباوم، وحذر شينباوم في مؤتمر صحفي "نحن في حدود" تعليق الأنشطة غير الأساسية في العاصمة المكسيكية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه فى العاصمة المكسيكية، وهي مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من تسعة ملايين نسمة ، لقى 12836 شخصًا حتفهم وأصيب 182253 شخصًا بفيروس كورونا الجديد، وقال شينباوم إنه للحد من انتشار الوباء ، سيتم حظر بيع المواد الكحولية في 8 من أصل 16 بلدية في نهاية هذا الأسبوع ، والبلدية التالية في الثماني المتبقية.

وسيعتمد استمرار هذا الإجراء أو عدم استمراره على جديد الجائحة، وأوضح شينباوم أن الهدف هو "تجنب أو منع الحفلات"، مشيرا إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تم بث مقاطع فيديو لأحزاب كبيرة دون إجراءات صحية على مواقع التواصل الاجتماعي ، للتنديد بعدم مسؤولية الحضور.

يضاف الحظر المفروض على بيع المشروبات الكحولية إلى قيود أخرى سارية في العاصمة مثل تقييد ساعات العمل والتدفقات في المطاعم والمتاحف، وأضاف شينباوم أنه في الأيام السبعة الماضية زاد عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد -19 بمقدار 200 أسرة.

وبلغ المعدل اليومي للأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في مكسيكو سيتي 282 في نوفمبر ، أي أكثر من 40 مقارنة بأكتوبر ، وفقًا للأرقام الرسمية. ومع ذلك ، لا تزال سعة المستشفى ضمن هوامش يمكن التحكم فيها بالنظر إلى أن نسبة إشغال المستشفى تبلغ 50٪ ، بحسب شينباوم.

وتجاوزت البلاد ، التي يبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة ، 100 ألف حالة وفاة ، وتراكمت 100104 حالة وفاة و 1019543 حالة إصابة مؤكدة منذ وصول الوباء إلى المكسيك في نهاية فبراير.