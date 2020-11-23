المفوضية الأوروبية توفر 200 روبوت تطهير للمستشفيات لمواجهة كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية شراء 200 روبوت تطهير سيتم تسليمها إلى المستشفيات فى جميع أنحاء أوروبا، كجزء من جهودها المتواصلة للتصدى لانتشار فيروس كورونا وتزويد الدول الأعضاء بالمعدات اللازمة.

وبشكل عام، أشارت المفوضية فى بيان لها إلى توافر ميزانية مخصصة تصل إلى 12 مليون يورو من أداة دعم الطوارئ، وأعربت المستشفيات من معظم الدول الأعضاء عن الحاجة والاهتمام باستقبال هذه الروبوتات، التى يمكنها تطهير غرف المرضى العادية، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، فى أسرع وقت يصل إلى 15 دقيقة، وبالتالى تساعد فى منع انتشار الفيروس والحد منه.

ويتم التحكم فى العملية من قبل عامل، والذى سيكون موجودًا خارج المساحة المراد تطهيرها، وذلك لتجنب أى تعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية.

من جانبها قالت نائبة الرئيس التنفيذى مارجريت فيستاجر :"يمكن أن يؤدى تطوير التقنيات إلى إنشاء قوى التغيير ونرى مثالًا جيدًا على ذلك فى روبوتات التطهير، وأرحب بهذا الإجراء لمساعدة مستشفياتنا فى أوروبا على تقليل مخاطر العدوى - وهى خطوة مهمة فى احتواء انتشار فيروس كورونا".