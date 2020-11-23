المفوضية الأوروبية تنفي إمكانية إبرام اتفاق مؤقت مع بريطانيا

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نفت المفوضية الأوروبية، اليوم /الاثنين/، ما تردد من أنباء عن إمكانية إبرام اتفاق مؤقت مع بريطانيا في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق شراكة تجارية معها بنهاية العام الجاري، حيث تنتهي المرحلة الانتقالية وتتوقف لندن عن احترام القوانين الأوروبية.



وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي المُكلَّف بملف مفاوضات ما بعد "بريكست"، دانيال فيري، إلى أن الوفدين سيواصلان العمل لحين إبرام اتفاق، وقال: "إما أن نتوصل إلى اتفاق أو لا"، حسب ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالة.



ومن المقرر أن تستمر المفاوضات عبر الفيديو هذا الأسبوع، بسبب اكتشاف إصابة بـ"كورونا" بين المفاوضين الأوروبيين؛ مما اضطر رئيس الوفد ميشيل بارنييه، وهو مصاب سابق بالمرض، للالتزام بالحجر الصحي.



ويتوقع دانيال فيري العودة إلى المفاوضات المباشرة الأسبوع المقبل، فيما لو أسفرت نتائج اختبارات "كورونا" القادمة عن نتائج سلبية.

وتؤكد المفوضية أن الدول والشركات والهيئات الأوروبية المختلفة جاهزة للتعامل مع احتمال عدم وجود اتفاق مع بريطانيا بداية العام القادم، مشيرة إلى أنها نشرت أكثر من 19 مذكرة ووثيقة للتحضير للأمر.



كما تشدد بروكسل على ضرورة أن تنفذ بريطانيا اتفاق الانسحاب (بريكست) بالكامل وهو ينص على التزامات بشأن حقوق المواطنين على طرفي المانش، وتكلفة الانسحاب ووضع أيرلندا.

لكن الأوروبيين لا يستبعدون اللجوء إلى إجراءات طارئة ضيقة ومحددة إذا استدعت الظروف ذلك.