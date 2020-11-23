"المصرية اللبنانية" تطالب بتوسيع قاعدة الممولين وضم الاقتصاد غير الرسمى

كتب هانى الحوتى

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن فى ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.

وأضاف "فوزي"، أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف.

جاء ذلك خلال تنظيم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، ندوة ولقاء عمل مع الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، تحت عنوان "قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال فى انتظام المجتمع الضريبي".

يأتى ذلك فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.