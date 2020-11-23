المشدد 6 سنوات لـ 4 متهمين بالاتجار فى مخدر الهيروين بالحوامدية

كتب سليم على

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات لأربعة متهمين بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الحوامدية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد همام، وجوزيف ايدوارد، وسكرتارية أحمد رفعت، وأحمد فتحى.

وجاء في أمر الإحالة في الجناية رقم 4733 لسنة 2019 جنايات الحوامدية، أن المتهمين بدوى حربى كمال، 37 سنة، عاطل، وعبد الرحمن بكر إبراهيم، 23 سنة ، عاطل، وسعيد ثابت جمعه، 29 سنة، كهربائى، وعادل ثابت جمعه، 32 سنة ، كهربائى، أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار مخدر الهيروين بالخالفة لأحكام القانون.

وقال ضابط التحريات امام هيئة المحكمة، أنه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين انتقل لمسكن المتهمان الثالث والرابع فابصرهما مترجلين من داخل مسكنهما، وحال ذلك قاما بالفرار والهرب ولم يتمكن من ضطهما وتمكن من ضبط الأول والثانى وبفحص المكان المتواجدين به عثر بجوارهم على كيس بلاستيكى يحوى بداخله عدد من اللفافات تحوى بداخلها مسحوق الهيروين المخدر، كما عثر على كيس بلاستيكى يحوى بداخله عدد من القطع لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش الأول والثانى عثر معهما على هاتفين جوالين وهاتف جوال خاص بالثالث.

وبمواجهتهما إقرار بحيازتهما واحرازهما للمضبوطات بالاشتراك مع الثلث والرابع الهاربين بقصد الاتجار عقب ذلك تمكن من ضبط المتهمان الثالث والرابع.