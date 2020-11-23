المرور تجهز غرفة عمليات تحسبًا لظهور شبورة وهطول أمطار أعلى الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

جهزت غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، لمتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة كاميرات مراقبة وتواجد الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، تحسبا لظهور أى أمطار أو شبورة بالمحاور، كما تجرى مراقبة حركة السيارات لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.



ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.



وحذرت إدارة المرور من السير برعونة على الطرق تحسبا لنزول الأمطار بكافة الطرق ومحافظات القاهرة الكبرى، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، مشيرة أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.



ونصحت إدارة المرور بمضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.



وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة خلال الأمطار، لأنها تجعل السائق يفقد السيطرة على المركبة والاصطدام بسيارات أخرى، تكون متواجدة بالطرق لذلك يجب التهدئة خلال سوء الأحوال الجوية منعا لسقوط أى مصابين نتيجة أى حوادث، كما شدد على تعاون السائقين مع رجال المرور أثناء السير على الطرق والالتزام، بقرارات الغلق لحين إعادة فتح الطرق لأنها تقى المواطنين من الحوادث.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الإثنين، شبورة مائية صباحا وأمطارا متوسطة على الطرق، ليكون طقسا لطيفا على القاهرة، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).