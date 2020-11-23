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المحكمة العليا فى بنسيلفانيا ترفض طعن حملة ترامب بشأن بطاقات اقتراع فيلادلفيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:56 م
المحكمة العليا فى بنسيلفانيا ترفض طعن حملة ترامب بشأن بطاقات اقتراع فيلادلفيا ترامب
كتب أحمد عرفة

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رفضت المحكمة العليا فى بنسيلفانيا طعن حملة الرئيس التركى المنتخب دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، وفقا لمصادر إعلامية.

ورغم تأكيد أعضاء بالحزب الجمهورى الذى ينتمى له الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات الأمريكية بعد الانتهاء من التحديات القانونية، ومطالبة رئيس التشيك لترامب بالقبول بالهزيمة، إلا أن الرئيس الأمريكي وحملته لا زالت تصر على أن تلك الانتخابات كانت مزورة .

وفى هذا السياق قال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، إنه سيتم القبول بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من التحديات القانونية.

 


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امريكا

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