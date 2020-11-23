المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية تجارة بجنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم اختيار مدينه أبو رديس كموقع مقترح لجامعه جنوب سيناء وتم تخصيص مساحه 50 فدان كمرحلة أولى لإعداد الكوادر المتخصصة فى المجالات المختلفة والتى لها القدرة على التطوير والابداع والابتكار وتقديم الخدمه المجتمعية بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفه، ويسهم في التنمية البشرية بالمحافظة وتوفير تعليم عالى وفرص عمل للشباب وتخفيف المعاناه على أهالى محافظة جنوب سيناء .

ووافق المجلس الاعلي للجامعات علي إنشاء كلية التجارة بمدينه الطور لتضاف الي فصول كليتي التربية والاداب التابعه لجامعه السويس، وجاء ذلك فى ضوء القاء السابق بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حين تم مناقشة إنشاء فرع لجامعه السويس بمدينه طور سيناء لتكون نواة لجامعه جنوب سيناء.

كما وافق المجلس على قبول خريجى الثانوية الازهرية من محافظة جنوب سيناء لهذة الكليات، يأتى ذلك نتيجه الجهود المستمرة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى لأبناء المحافظة ونتيجه للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.