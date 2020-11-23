الكشف على 1965 وإجراء 20عملية جراحية حرجة في قافلة جامعة القاهرة بحلايب..صور

محمد صبحى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها جامعة القاهرة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، نجحت في تقديم خدماتها المجانية لآلاف المواطنين الأكثر احتياجًا بالمناطق الحدودية، ومن هذه الخدمات؛ إجراء الكشف الطبي على 1965 حالة، وتقديم العلاج والأدوية بالمجان، وتوزيع المواد الغذائية، والبطاطين، ولعب الأطفال، والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى توعية الأهالي بفيروس كورونا المستجد، وأضرار التدخين، والأمراض الناتجة عن سوء التغذية.



وأضاف الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أن الفريق الطبي المشارك في القافلة نجح في إجراء نحو 20 عملية جراحية حرجة منها؛ استخراج جسم غريب بالأنف لطفلة لا تتجاوز العامين كانت تعاني من اختناق، وإنقاذ مسن يعاني من هبوط في القلب وتحويله للعناية المركزة، وإجراء عملية حمل خارج الرحم لإحدى السيدات، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفريق الطبي للقافلة أجرى التدخلات اللازمة في مجال طب الأسنان لحوالي 282 حالة ما بين خلع وحشو وتنظيف للأسنان، وتوزيع مستلزمات العناية بالأسنان على الأطفال، وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لتنظيف أسنانهم، وذلك بجانب الكشف على 1372 حالة من الأغنام والماعز والإبل بالوحدات البيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وتوفير الأمصال اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وقال الدكتور الخشت، إن القافلة قدمت خلال زيارتها إلى مدارس حلايب وشلاتين، برامج للتنمية المهنية للمعلمين وتم تدريبهم على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وطرق تنمية أخلاقيات الولاء والانتماء وتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية، والبرامج الحديثة في تعديل السلوك والتربية الخاصة للطفل وكيفية معالجة المشكلات التي يواجهونها. كما عقدت القافلة ندوات تثقيفية لأولياء الأمور لتعريفهم بالطرق العلمية في بناء العقل المصري، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم ولدى أبنائهم.



جدير بالذكر أن القافلة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة، بحلايب وشلاتين وأبو رماد ضمت 44 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية مثل الباطنة، والصدرية، وجراحة الأوعية، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن، والرمد، والمخ والأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، إلى جانب أساتذة من كليات الطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والطب البيطري.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بإطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من دور جامعة القاهرة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، لتقديم خدمات صحية ومجتمعية مجانية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، والاستفادة من الكفاءات العلمية في الجامعة بمختلف التخصصات.



وقد شارك المجلس القومى للمرأة في فعاليات القافلة من خلال مشروعات رياده الأعمال والصناعات الصغيرة التي يرغب أهالي هذه المدن في تعلمها مثل؛ الصناعات القائمة على جلد الماعز، والمشغولات اليدوية، وعمل معارض متخصصة لعرض منتجاتهم، في إطار دعم وتمكين المرأة.















































