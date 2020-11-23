اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تعيين 518 شابا واستخراج 484 شهادة قياس مستوى مهارة بقنا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:56 ص
القوى العاملة تعلن تعيين 518 شابا واستخراج 484 شهادة قياس مستوى مهارة بقنا محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 518  شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 5 من ذوى القدرات، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2092 شاباً ، فضلا عن استخراج 484 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، بواقع مليون و 796 ألفاً و 840 جنيها منح رعاية اجتماعية لـ 3410 عاملاً ، وصرف منح رعاية صحية وقدرها 46 ألفاً و391 جنيهاً لـ 289 عاملا .

وأوضح  أسعد أحمد السيد مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير عن انجازات المديرية خلال أكتوبر الماضى أنه تم التفتيش العمالى على 665 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضر عمالى ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 17 شكاوى عمالية، تم تسوية 11 شكوى منهم ودياً ، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وتبقت شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 145 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.


القوى العاملة

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

قنا

فرص عمل

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