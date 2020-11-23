اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"القومى للمرأة" ببنى سويف يؤكد تزايد الإقبال على لجان القرى الانتخابية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:30 م
"القومى للمرأة" ببنى سويف يؤكد تزايد الإقبال على لجان القرى الانتخابية صندوق انتخابات - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقرير صادر عن غرفة عمليات فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة عن الانتظام الكامل فى اللجان الانتخابية بالمحافظة، وبدء العمل بها فى الوقت المحدد لها الساعة 9 صباحا، وتلاحظ وجود القضاة فى المواعيد ومساعديهم والمناديب طبقا لما هو مقرر، واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد ارقام ولجان الناخبين مع تزايد الإقبال فى لجان القرى

كما كشف التقرير التواجد الامنى المنظم للعملية الانتخابية خارج اللجان ولتأمين اللجان والناخبين، مع وجود كراسى مجهزة للاشخاص ذوى الإعاقة وتمكنهم من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.


انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2020

لجنة انتخابات مجلس النواب

لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

موعد انتخابات مجلس النواب

لجان انتخابات مجلس النواب

معرفة لجنة انتخابات مجلس النواب

موقع انتخابات مجلس النواب

استعلام انتخابات مجلس النواب

لجنه انتخابات مجلس النواب

موقع انتخابات مجلس النواب 2020

انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020

موعد اعادة انتخابات مجلس النواب

معرفة لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

اعادة انتخابات مجلس النواب 2020

اعرف لجنتك

انتخابات الاعادة مجلس النواب 2020

لجنة الانتخابات

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

رقم لجنة انتخابات مجلس النواب 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة