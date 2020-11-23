وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إنه "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى (أبو نبأ) في عمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى {أبو نبأ} بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي. pic.twitter.com/KqrrSDeJjU — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 23, 2020

وأضاف أنه "جرى تتبع دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب للداعشي مُنذ انطلاقه من أحد الدول وحتى وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".

وأشار الناطق إلى أن هذه العملية تمت بسرية تامة ونجاح باهر.