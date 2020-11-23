الصين تحذف جميع المحافظات المتبقية المنكوبة بالفقر من قائمة الفقر المدقع

كتب خالد إبراهيم

أعلنت حكومة مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، اليوم الإثنين، أن المحافظات التسع الفقيرة الأخيرة، وجميعها في المقاطعة، قد قضت على الفقر المدقع، حيث تعهدت الصين بالقضاء على الفقر المدقع فى 2020، وفي نهاية 2019، كان لا يزال هناك 52 محافظة في الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب في البلاد، مدرجة على قائمة الفقر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أعلنت، اليوم الاثنين، أن الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لتشجيع زيادة المواليد والتصدي لشيخوخة السكان السريعة في إطار خطتها الخمسية الجديدة 2021-2025، ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن خبراء قولهم إن الصين ستقدم دعما ماليا وسياسيا كبيرا لتشجيع الأزواج على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

وقالت يوان شين ، نائب رئيس جمعية السكان الصينية "سيتم تطبيق سياسات سكانية أكثر شمولا لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والتركيبة السكانية"، وطبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" المثيرة للجدل عام 1978 قائلة إن الزيادة السكانية السريعة ولا سيما في الريف تقوض الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية الاقتصاد.

ولكن أكثر دول العالم سكانا قررت في عام 2016 تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثان في محاولة لمعالجة الزيادة السريعة في تعداد كبار السن بالإضافة إلى انكماش القوة العاملة، ويقول بعض الخبراء إنه يجب الآن إلغاء جميع القيود بالكامل.