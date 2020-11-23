اليوم السابع
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الصين تؤكد عزمها الرد على زيارة أميرال البحرية الأمريكية لتايوان

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:57 ص
الصين تؤكد عزمها الرد على زيارة أميرال البحرية الأمريكية لتايوان الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين سترد على ما تردد عن زيارة أميرال بحري أمريكي لتايوان وإنها تعارض بشدة أي علاقات عسكرية بين تايبه وواشنطن.

وقال مصدران لرويترز أمس الأحد إن أميرالا بحريا يشرف على المخابرات العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي قام بزيارة غير معلنة لتايوان. ولم تؤكد تايوان ولا الولايات المتحدة الزيارة رسميا.

عززت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمها لتايوان، وهو ما تضمن مبيعات أسلحة جديدة، الأمر الذي أثار قلق الصين التي تعتبر الجزيرة الديمقراطية واحدة من الأقاليم التابعة لها والتي لا حق لها في إقامة العلاقات مع الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان إن الصين "تعارض بشدة" أيا من أشكال التبادل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان أو إقامة علاقات عسكرية بينهما.

وقال، دون الخوض في تفاصيل، "وفقا لتطور الموقف، سيقدم الجانب الصيني الرد المشروع واللازم".

 


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تايوان

تايبه

المخابرات العسكرية الأمريكية

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