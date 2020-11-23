اليوم السابع
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الصحة توضح الطريقة السليمة لارتداء الكمامة لمنع عدوى كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:03 م
الصحة توضح الطريقة السليمة لارتداء الكمامة لمنع عدوى كورونا.. فيديو الصحة توضح الطريقة السليمة لارتداء الكمامة لمنع عدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فيديو توضيحى للطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا. وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

طريقة ارتداء الكمامة

الكمامة

ارتداء الكمامة

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