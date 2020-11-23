اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: عامان للتخلص من فيروس كورونا حال توفر اللقاح

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:36 م
الصحة العالمية: عامان للتخلص من فيروس كورونا حال توفر اللقاح الدكتور أمجد الخولى استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة العالمية تدرس حاليًا فاعلية اللقاحات التى أعلن عن إنتاجها من بعض الشركات.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة، "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا حتى الآن لم يحدث به أي تغير سواء من حيث الشراسة أو سرعة الانتشار، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ليس أول فيروس يتحول إلى جائحة.

وأشار إلى أن التعرض الأول للفيروس يكون عنيفا، أما التعرض الثانى فدرجة الإصابة تكون أقل، ومع مرور الوقت يتحول لفيروس عادى بعد زيادة مناعة القطيع أو بعد الحصول على لقاح، معقبًا: "في حال توفر اللقاح أمامنا عامين للتخلص من فيروس كورونا".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس يتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

 


الصحه العالميه

كوورنا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

اخبار

الصحة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أين وصل سباق لقاحات كورونا ؟.. تفاصيل التجارب الأخيرة عالمياً

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:37 م

الصحة العالمية: النور فى آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا بعد أخبار اللقاح ضد كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:33 م

شركة إربم الإيطالية تعلن عن لقاح فعال لفيروس كورونا بالتعاون مع أكسفورد

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:11 م

بريطانيا تبدأ تطعيم البالغين بلقاح كورونا أبريل المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:00 م

3 شركات تعلن توصلها للقاح ضد كورونا.. دول أوروبية تحدد مواعيد بدء تطعيم شعبها ضد الفيروس المستجد.. ألمانيا وأمريكا وبريطانيا في شهر ديسمبر المقبل.. وإسبانيا تبدأ التطعيم في يناير

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة