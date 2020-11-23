اليوم السابع
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"الصحة السعودية": انخفاض في الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:38 م
"الصحة السعودية": انخفاض في الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة انخفاض الحالات الحرجة لمصابى كورونا بالمملكة
أ ش أ

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أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية، وكشف العبد العالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضا في الحالات الحرجة بنسبة 6,3%، مشيرا إلى أن رصد الحالات حول العالم لا يزال مستمرا، ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ 37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُولِه الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة.


وأضاف مساعد الوزير أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (343816) حالة بإضافة (445) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (5796) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9295599) فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة (40395) فحصا مخبريا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم /الاثنين/، أنه تم تسجيل 231 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355489) حالة، من بينها (5877) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (765) حالة حرجة. 


السعودية

كورونا

الحالات الحرجة

مصابى كورونا

كوفيد 19

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