الشرطة الإسبانية تستخدم طائرة "درون" فى مدريد لمراقبة إجراءات كورونا .. فيديو

كتب محمد شعلان

استعانت عناصر من الشرطة الإسبانية فى العاصمة مدريد، بطائرات دون طيار "درون" من أجل المساعدة فى تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، وعرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية فيديو لرجال الشرطة، وهم يقومون بتشغيل الطائرة الدرون ويدفعونها وسط أحد الأسواق فى مدريد لمراقبة إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، والمساعدة فى سرعة الانتقال إلى الأماكن التى تشهد مخالفات فى إجراءات الوقاية من عدوى كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس الأحد، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان فى غضون ستة أشهر.



استخدام الدرون فى اسبانيا

وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين فى الاتحاد الأوروبى لديها خطة تطعيم كاملة، وقال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، فى مؤتمر صحفى، بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين إن "الحملة ستبدأ فى يناير، وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم".

وتابع: "سيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم مع كل الضمانات، فى النصف الأول من العام"، كما قال سانتشيث إن إسبانيا ستنفذ استراتيجية عامة واحدة تبدأ "بالمجموعات ذات الأولوية"، مضيفا أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قائلا: "أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خارطة الطريق".

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في أوروبا الغربية بعد فرنسا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت نحو 1.5 مليون حالة إصابة و46619 حالة وفاة.