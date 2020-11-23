وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن عمدة باريس "آن هيدالجو" والمطربة الفرنسية "لوان" .. موضحة أنه إضاءة الجادة تأتي قبل أكثر من شهر بقليل من عيد الميلاد حيث زيتن أشجار أجمل شوارع العالم بمعاطفها الأحمر.



وأضافت القناة أنه بسبب الحجر الصحي العام المفروض في فرنسا للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم هذا الاحتفال دون حضور سكان العاصمة حيث تمت دعوة الباريسيين لمتابعة هذه الإضاءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.. مشيرة إلى أن الإضاءة التي شملت 70 الف لمبة ستبقى حتى 6 يناير 2021