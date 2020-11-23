السيدات يتوافدن للمشاركة فى جولة الإعادة بانتخابات النواب فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى أسوان، إقبال السيدات بالطوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن وذلك حتى قبل بدء فتح اللجان فى التاسعة صباحاً.

وحرصت الشرطة على تنظيم دخول الناخبات والتأكيد على إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين أثناء عملية الاقتراع.

يشار إلى أن محافظة أسوان، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان، فى انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 ، على النحو التالى: مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد 1 .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



















