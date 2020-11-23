السجن المؤبد لعاطل قتل عامل بمقص بسبب خلافات سابقة في الحوامدية

كتب سليم على

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد 25 عاما لعاطل، لاتهامه بقتل عامل مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بينهما في منطفة الحوامدية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد همام وجوزيف ايدوارد، وسكرتارية أحمد رفعت وأحمد فتحى.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8405 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الحوامدية، أن المتهم "سعيد . س . م" 33 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه عقل عقل فرج، عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلاف سابق فيما بينهما ، حيث قام المتهم بإعداد خطة محكمة من أجل الانتقام من المجنى عليه، بأن استجلب سلاح ابيض " مقص" وتربص بالمجنى عليه متخفيا خلف نخلتين قرابة النصف الساعة منتظرا خروجه من منزله لتنفيذ جريمته، فاستل سلاحه وما ان ظفر بالمجنى عليه حتى باغته بطعنة قاتلة غادرة بصدره اودت بحياته في الحال.

من جانبه قال محمد عقل ابن المجنى عليه، يعمل نجارا، 38 سنة، أمام هيئة المحكمة بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت تألم أحد الأشخاص وباستطلاع الأمر تبين أن ذلك الصوت صادر من والده حال سقوطه أرضا بالطريق أمام منزله ، فأسرع إليه وتبين إصابته وبسؤاله عن محدثها أجابه بأن المتهم هو محدثها وفى ذات الوقت أبصر المتهم حال هروبة في نهاية ذات الطريق.

وأضاف أن المتهم قتل والده عمدا لوجود خلافات سابقة فيما بينهما وأن المتهم دائم التعدى على والده وأسرته دون سبب معلوم ، لافتا إلى أنه سبق وحرر محضر ضده بقسم شرطة الحوامدية.