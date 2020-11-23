الزراعة تعلن بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية أول ديسمير.. والبرتقال بالمقدمة

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى المصري، بدء الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية بدء الموسم التصديرى للبرتقال الأول من ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات الاجتماع المشترك، الذى ضم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع أعضاء لجنة الموالح التابعة للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى ، إنه وفقا لقواعد الحجر الزراعى فمن المقرر السماح بتصدير البرتقال ودخول الدائرة الجمركية بالموانئ اعتبارا من يوم 1/12/2020 موضحا إن تمت البدء فى دخول واستلام خام البرتقال بمحطة التعبئة بدءا من يوم الجمعة الماضى للتجهيز لعملية التصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، إنه سيتم البدء فى عمليات الفحص وسحب العينات للتحليل إعتبارا من يوم 25 نوفمبر الحالى مع التنبيه على الشركات بعدم التصدير قبل الأول من ديسمبر المقبل وتوضيح ذلك على طلب الفحص حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات بمعرفة مهندسى الحجر الزراعي.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى المصرى ، أن مصر لديها ميزة نسبية فى تصدير الموالح وهو ما ساهم فى زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و500 ألف طن العام الماضى رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

وأشار " العطار " إلى إنه من المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبى فى ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية فى ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يرتف طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التى تساهم فى زيادة قدرة الجهاز المناعى على مواجهة مخاطر الفيروسات.

وشدد على أن الحجر الزراعى يواصل تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.

ووفقا لتقارير وزارة الزراعة، تبدأ الصادرات للبرتقال عادة فى الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.