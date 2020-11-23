اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن الانتهاء من تجهيز ألبوم يضم 33 خريطة لإدارات الرى بالمحافظات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
الرى تعلن الانتهاء من تجهيز ألبوم يضم 33 خريطة لإدارات الرى بالمحافظات البوم خرائط ادارى الرى بالجمهورية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تجهيز وتسليم ألبوم خرائط مجمع للمكتبة المركزية بالوزارة، ليكون متاحًا لرواد المكتبة من الباحثين، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال لجنة استكمال خريطة الاساس للمجاري المائية على مستوى الجمهورية والمشكلة بقرار الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير.

وأضاف غانم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الألبوم يضم 33 خريطة لإدارات الري بالإضافة لبيانات إجمالية عن شبكة الترع والمصارف بالجمهورية.

أوضح غانم أن اللجنة أنجزت خرائط أساس لجميع إدارات الري والهندسات التابعة لها علي مستوى الجمهورية، بإجمالي 33 إدارة وقد تم تسليم كل إدارة نسخة من الخرائط التابعة لها، وجميع الخرائط أصبحت متاحة بالمكتبة الرقمية للوحدة، مع خلق قنوات اتصال بالإدارات لضمان مصدر للتغذية العكسية لاستدامة رفع جودة البيانات.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مكتبة خرائط وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الرى، و تضم صور خرائط تغطى إدارات الري والهندسات التابعة، موقع عليها الترع والمصارف وملحقاتها وتمثل إحدى مخرجات اللجنة التي تهدف لتوفير قاعدة معلومات جغرافية رقمية قياسية تكون الأساس لتوفير أدوات بصور مختلفة تتناسب مع طبيعة عمل كل جهات الوزارة، والمكتبة متاحة من خلال تطبيق  Water Map  للهواتف الذكية السابق إطلاقه من خلال الوحدة 

 

 
98B75437-8DA7-437C-84B7-0350CEBC4F6E
 
BBBD949E-F2C5-416A-A941-DA1D696D9E35
 
C6FC67C9-B898-45CB-BE1B-9C63B46529E2
 
 
 
 

الرى

مصلحة الرى

اخبار الموارد المائية

وزارة الموارد المائية والري

الموارد المائية والري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يكلف المهندس محمود غلوش بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:59 ص

تنبؤ الرى: أمطار خفيفة اليوم على أجزاء من السواحل الشمالية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:59 ص

وزير الرى يوجه برفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم الأمطار والسيول

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:30 ص

رئيس هيئة الصرف بوزارة الرى يؤكد أن القمامة أكثر التحديات التى تواجههم.. المهندس عاشور عبد الكريم: 22 ألف كيلو متر من المصارف تعانى من المخلفات.. وإعادة استخدام المياه فى الزراعة تتم بعد التعامل المعملى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة