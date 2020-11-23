اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات أمريكية عن لقاح كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:15 م
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات أمريكية عن لقاح كورونا الذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 ، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (السونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو تموز، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار عند الساعة 1600 بتوقيت جريتس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأوقية.


الذهب

لقاح كورونا

الذهب يهبط

اسعار الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة