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الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثى محطة وقود فى السعودية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:41 م
الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثى محطة وقود فى السعودية وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى عبر مقذوف خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 
وأكدت الخارجية رفض مصر التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التى تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار امدادات الطاقة.
 
وأضافت: "هذا، وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه".

مصر

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