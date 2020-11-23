الحاجة "ريا" فوق الـ80 وتحث الجميع على المشاركة فى الانتخابات بأسيوط.. صور

حرصت الحاجة ريا أحمد ، على المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط رغم كبر السن وذلك بمقر مدرسة بوق بقرية بوق التابعة لمركز القوصية.

وقالت الحاجة ريا أحمد صاحبة الـ 80 عاماً إنه من الضروري على الجميع المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاختيار من هو المناسب والأصلح وممارسة الحق الدستوري الذي كفله القانون والدستور وعدم السماح لأحد بإختيار من يمثلنا. وطالبة الحاجة ريا من الجميع بضرورة النزول والمشاركة وتحدي الضغوط الحياتية خاصة في ظل الاجراءات التي إتخذتها الدولة لضمان سلامة الناخبين. جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وانطلقت اليوم الإثنين مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

في سياق متصل أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).